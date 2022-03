Piccolo taglio su uno spigolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo taglio su uno spigolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TACCA

Significato/Curiosita : Piccolo taglio su uno spigolo

L'occhio, che è abbastanza piccolo. la mandibola è leggermente sporgente sulla mascella. le pinne dorsali sono due, separate da uno spazio; la prima dorsale...

Il brigante di tacca del lupo è un film italiano del 1952 diretto da pietro germi, interpretato da amedeo nazzari e cosetta greco. nonostante la pellicola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Una porta che si apre a ventaglio : a __; Un ventaglio di schiuma; Uccello piumato dalla coda a ventaglio ; Un minuto dettaglio ; Arrotondare uno spigolo ; Lo è un angolo arrotondato e non spigolo so; spigolo acuminato; Ossuto, spigolo so;