Piccolo agrume - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MANDARINO

Significato/Curiosita : Piccolo agrume

Il limo è una varietà di agrume napoletana del genere citrus simile al bergamotto o la limetta palestinese, ormai divenuto estremamente raro da reperire...

Il mandarino (mandarin) è un personaggio dei fumetti, creato da stan lee (testi) e don heck (disegni), pubblicato dalla marvel comics. la sua prima apparizione...

