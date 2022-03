Pesante da farsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesante da farsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ONEROSO

Significato/Curiosita : Pesante da farsi

è una razza psicologicamente complessa da gestire e le sue origini da grande lavoratore nel traino pesante e nella caccia, non ne favoriscono la gestione...

Il contratto a titolo oneroso, nell'ordinamento giuridico italiano, è un accordo nel quale al sacrificio patrimoniale che una parte compie eseguendo la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con pesante; farsi; Coprono pesante mente; È pesante ... per il pigrone; Se è profondo, è pesante ; pesante mente caldi; Incerto sul da farsi ; Come cammina chi non vuol farsi vedere; Aiuta a farsi strada nella carriera; Un salto difficile a farsi ; Cerca nelle Definizioni