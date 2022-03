Lo si dà per costringere a decidere chi tentenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si dà per costringere a decidere chi tentenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AUTAUT

Significato/Curiosita : Lo si da per costringere a decidere chi tentenna

«capitolazione oltremodo umiliante». secondo il kaiser, occorreva però, per costringere la serbia a rispettare le promesse contenute nella risposta all'ultimatum...

Rovatti sito web di aut aut presso il saggiatore, su autaut.saggiatore.it. indici dei numeri, su autaut.ilsaggiatore.com. elenco delle annate della rivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con costringere; decidere; tentenna; costringere a tacere; costringere una persona a vivere in un luogo appartato; Limitare con la forza, costringere ; costringere alle infinite pene dell'inferno; Non sapersi decidere : non sapere che pesci __; La gode chi può decidere ; L ha bianca chi può decidere ; decidere con una legge; tentenna re; tentenna re sul da farsi; Un sinonimo di tentenna re; tentenna re, esitare; Cerca nelle Definizioni