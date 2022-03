Ha la pelle grigia e lucida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la pelle grigia e lucida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FOCA

Significato/Curiosita : Ha la pelle grigia e lucida

Sotto delle alpi e del sud-est della francia come anguis veronensis. è un animale di forma cilindrica; possiede una pelle liscia e lucida, sotto di essa...

Disambiguazione – "foca" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi foca (disambigua). le foche o focidi (phocidae gray, 1821) sono una famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

