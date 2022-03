Le palme dei piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le palme dei piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIANTE

Significato/Curiosita : Le palme dei piedi

Campo medico, uno dei riflessi neonatali. grazie a questo riflesso il bambino, sostenuto da sotto le ascelle e con le palme dei piedi poggiate su una superficie...

Origine endosimbiotica primaria. vi sono più di 400 000 specie di piante catalogate. sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con palme; piedi; Pianta tropicale della famiglia delle palme ; La caratterizzano le palme ; Quelli d olivo vengono benedetti la Domenica delle palme ; Un frutto delle palme ; Chi la usa, non sta in piedi ; Grosse dita dei piedi ; __ running = Corsa a piedi in ambienti naturali; Zuppo dalla testa ai piedi ;