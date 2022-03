d Ossola: è in Piemonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: d Ossola: è in Piemonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VAL

Significato/Curiosita : D ossola: e in piemonte

Provincia del verbano-cusio-ossola, abbreviata in vco e conosciuta anche come la provincia azzurra, è una provincia italiana del piemonte di 154 233 abitanti...

val – nome commerciale di un modello di metropolitana val – abbreviazione dell'a-amminoacido valina val – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

