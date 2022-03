Ortaggi che si mangiano per lo più cotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggi che si mangiano per lo più cotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LEGUMI

Significato/Curiosita : Ortaggi che si mangiano per lo piu cotti

Risotto con lo zafferano; arancine il couscous il couscous è formato da granelli di semola cotti al vapore in speciali tegami di terracotta. si tratta di...

Anche i legumi hanno una loro giornata celebrativa: dal 2019, ogni 10 febbraio, si celebra infatti la giornata mondiale dei legumi . ^ tipi di legumi, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

