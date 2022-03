L oggetto trovato in una perquisizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L oggetto trovato in una perquisizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : REPERTO

Significato/Curiosita : L oggetto trovato in una perquisizione

Conti, accusato dai terroristi di essere un mercante d'armi. in quella stessa perquisizione gli agenti riscontrano anche la strana sparizione della lioce...

Un reperto balistico è l'oggetto trovato o da reperire, strettamente collegato all'uso delle armi in un caso giudiziario. può essere di armi bianche (coltello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

