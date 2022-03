Non campati in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non campati in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : REALISTICI

Significato/Curiosita : Non campati in aria

Cui parole non sono inserite come consuetudine, bensì con una chiave risolutiva indicata in calce (a gruppi variabili, con le doppie lettere in comune, a...

rizzoli, 1956, p. 200. maurizio vitale (a cura di), rimatori comico-realistici del due e trecento, vol. 1, torino, utet, 1956, pp. 400-401. gianfranco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con campati; aria; Scampati al pericolo; Non ne hanno i discorsi campati in aria; Progetti campati in aria; Scampati all'incidente; Il Santo siriaco detto Dottore maria no; Varia nte del nome della capitale di Taiwan; Fungo velenoso: __ muscaria ; Una trafficata zona della stazione ferroviaria ; Cerca nelle Definizioni