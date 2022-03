Nelle chiese è riservata al coro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle chiese è riservata al coro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANTORIA

Significato/Curiosita : Nelle chiese e riservata al coro

Presbiterio è la parte architettonica della chiesa riservata al clero officiante, ovvero ai presbiteri. contiene l'altare o, se ve ne è più d'uno, l'altare...

Il comune spagnolo, vedi cantoria (comune spagnolo). la cantoria è, in ambito liturgico e musicale, il complesso dei cantori e la zona di un edificio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con nelle; chiese; riservata; coro; Si apre di nascosto nelle pareti del castello; nelle battaglie, a volte, sono indecise; L undici delie Rondinelle ; Un passaggio nelle mura; Strumenti musicali nelle chiese ; Le chiese come San Pietro; La torre di fianco a certe chiese ; Gli ingressi principali delle chiese ; Un informazione riservata ; Parte della casa romana riservata al culto domestico; Una rappresentazione riservata ; In città è riservata a chi passeggia: zona __; Quelli a coro na non sono riutilizzabili; Ariete, pecoro ne; Compostezza, decoro ; Un sempreverde per coro ne;