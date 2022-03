Nelle battaglie, a volte, sono indecise - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle battaglie, a volte, sono indecise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : SORTI

Significato/Curiosita : Nelle battaglie, a volte, sono indecise

Principali battaglie in cui è stata coinvolta. battaglia navale di awa, 28 gennaio 1868. battaglia navale di miyako, marzo 1869. battaglia navale di hakodate...

Rita monaldi (1966) e francesco sorti (1964) sono una coppia di scrittori italiani di romanzi gialli storici, marito e moglie nella vita.

L undici delie Rondinelle ; Un passaggio nelle mura; Si ripetono nelle canzoni; Strumenti musicali nelle chiese; Il _ Rosso: Snoopy Io combatte in immaginarie battaglie aeree; Sono battaglie ; Dotata di spirito battaglie ro; Candidato per ben otto volte all Oscar, ne ha vinti due; Il Craig che è stato più volte James Bond; A volte non si riesce a togliersela dalla testa; Così è detta a volte l ora delle dodici; Lo sono i motori fuori bordo; Cellule che possono essere totipotenti; Lo sono Viterbesi e Reatini; Possono riparare il bilanciere; indecise , insicure; Dubbiose, indecise