Nasce sulle Ande e finisce nell Atlantico - Cruciverba

Soluzione 16 lettere : RIO DELLE AMAZZONI

Significato/Curiosita : Nasce sulle ande e finisce nell atlantico

Portata in seguito alle piogge invernali e allo scioglimento delle nevi. le abbondanti precipitazioni nevose sulle ande e le temperature relativamente miti dell'inverno...

Il rio delle amazzoni (in portoghese rio amazonas; in spagnolo río amazonas) è un fiume dell'america meridionale, che nasce nel nevado mismi a 5.600 metri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

