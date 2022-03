Morbide come certe caramelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Morbide come certe caramelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GOMMOSE

Significato/Curiosita : Morbide come certe caramelle

Golosinas (caramelle). per tale motivo yuliana monroy, sandra rivero e alejandra garcía fiutarono l'affare, per cui inventarono caramelle soffici prive...

L’aggiunta di zucchero è facoltativa. la preparazione è arricchita con perle gommose di tapioca (dette anche boba), popping boba (sferette che scoppiano in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con morbide; come; certe; caramelle; Perdere la morbide zza; Hanno sponde morbide ; Calzature morbide e senza lacci; Non morbide ; Mettere in __: offrire come premio; Luminoso come un mattino di primavera; Non è così brutto come lo si dipinge; Un verbo come andare; È opposto alla certe zza; Il segno che rimane di certe ferite; Uno stregone di certe tribù; Fiancheggiano certe strade; caramelle medicinali; Aroma per caramelle e ghiaccioli; Un tubetto di caramelle ; caramelle alla Cola da 10 centesimi;