Un mobile da salotto - Cruciverba

Un mobile da salotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOFÀ

Conopeum, conopeo) è un divano imbottito a più posti, fornito di braccioli e spalliera, usato per lo più come mobile da salotto. può essere realizzato...

sofa – guerriero al servizio dell'impero del mali status of forces agreement (sofa) – espressione inglese che indica un'intesa giuridica tra un paese e...

Altre definizioni con mobile; salotto; Lo consuma l automobile ; Il piccolo mobile vicino al letto; Immobile , fermo; Come un soprammobile che non viene pulito; Un infuso... da salotto ; In salotto e in dispensa; Orologio da salotto ; Un oggettino da salotto ; Cerca nelle Definizioni