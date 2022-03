Meccanismo, congegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meccanismo, congegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Meccanismo, congegno

La macchina di anticitera, nota anche come meccanismo di antikythera, è un congegno meccanico datato tra il 150 e il 100 a.c., ed è ritenuto il più antico...

Elettronico o meccanico dispositivo – in informatica, può indicare un componente del computer che svolge una determinata funzione dispositivo – in diritto, parte...