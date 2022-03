Materiali per freni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiali per freni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FERODI

Significato/Curiosita : Materiali per freni

Dispositivo utilizzato per rallentare un mobile, come un treno o un veicolo di una attrazione per parchi di divertimento. a differenza dei freni ad attrito, che...

ferodo è un'azienda meccanica inglese; è una delle aziende più conosciute per quanto riguarda i materiali d'attrito, al punto che il materiale d'attrito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

