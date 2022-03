Il martinetto nel baule dell auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il martinetto nel baule dell auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Significato/Curiosita : Il martinetto nel baule dell auto

Vettura di meglio sostenere il peso degli oggetti trasportati, oggetti che potevano essere sistemati all'interno di un baule posteriore ed anche sopra di...

Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

