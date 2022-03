Il mare con la foce del Volga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mare con la foce del Volga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CASPIO

Significato/Curiosita : Il mare con la foce del volga

Considerati senza sbocco al mare. il mar caspio è tuttavia collegato al mar nero tramite il canale volga-don tra il volga e il don. afghanistan andorra...

Metri). tre sono i fiumi maggiori che sfociano nel mar caspio: volga, ural e kura. dal mar caspio è possibile navigare fino al mar bianco (nell'artico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

