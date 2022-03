Manda segnali all impianto d allarme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manda segnali all impianto d allarme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SENSORE

Significato/Curiosita : Manda segnali all impianto d allarme

Relè). il segnale elettrico prodotto dall'azione di un pulsante manovrato viene letto dalla centralina che a sua volta in uscita manda un segnale direttamente...

Anche pedometro, sensore di luminosità, sensore di pressione). a parte le ovvie applicazioni legate alla strumentazione di misura, i sensori sono usati intensamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

