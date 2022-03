La macchina impiegata per scavare le gallerie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La macchina impiegata per scavare le gallerie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TALPA

Significato/Curiosita : La macchina impiegata per scavare le gallerie

Fabbricazione dei missili balistici v2. per questo i prigionieri furono impiegati per scavare gallerie nelle montagne circostanti. il campo venne liberato da una divisione...

Genere talpa talpa altaica - talpa degli altai talpa caeca - talpa cieca talpa caucasica - talpa caucasica talpa europaea - talpa europea talpa davidiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con macchina; impiegata; scavare; gallerie; macchina dei mobilifici; L istituto che prepara futuri capitani di lungo corso e di macchina ; Vanno allacciate in macchina ; L ha presa da poco chi espone una P sulla macchina ; Erba impiegata per decorare il presepio; È impiegata per la riproduzione di segnali elettrici; Parte di limone impiegata in varie ricette dolci; Una rete impiegata per pescare il pesce spada; Per farlo si deve scavare ; Abbattere o scavare con un arnese manuale; Un attrezzo per scavare terre e rocce; Le gallerie ai piani superiori; Scavano sottili gallerie ; gallerie ; Animaletto che scava gallerie ; Cerca nelle Definizioni