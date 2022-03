Legno per parquet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno per parquet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FAGGIO

Significato/Curiosita : Legno per parquet

Il parquet (pronuncia italiana: /par'k/ oppure /par'ke/), o palchetto, è una pavimentazione composta da legno massiccio di spessore che può variare da...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

