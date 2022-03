La leggera vertigine che a volte precede lo svenimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La leggera vertigine che a volte precede lo svenimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPOGIRO

Significato/Curiosita : La leggera vertigine che a volte precede lo svenimento

Disambiguazione – "vertigini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vertigini (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con leggera; vertigine; volte; precede; svenimento; Fatua e leggera ; Si dice di una situazione leggera , colloquiale; La lancia dell atletica leggera ; Calzatura leggera ; Una leggera vertigine ; Leggera vertigine ; Nelle battaglie, a volte , sono indecise; Candidato per ben otto volte all Oscar, ne ha vinti due; Il Craig che è stato più volte James Bond; A volte non si riesce a togliersela dalla testa; precede vano le idi; La prova che precede la prima della Scala; L epoca della Storia che precede quella moderna; precede dom nel WE; Cerca nelle Definizioni