Lavora i campi a forza di braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora i campi a forza di braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZAPPATORE

Fisica, il lavoro è l'energia scambiata tra due sistemi quando avviene uno spostamento attraverso l'azione di una forza, o una risultante di forze, che...

Musicale) zappatore, su cinedatabase, rivista del cinematografo. (en) zappatore, su internet movie database, imdb.com. (en, es) zappatore, su filmaffinity...

Altre definizioni con lavora; campi; forza; braccia; Viene lavora to nel caseificio; La frequenta chi lavora ; lavora ti con ago e filo; lavora in casa d altri; I campi di lavoro sovietici; Joan __ campi one mondiale della MotoGP 2020; Si usano in laboratorio per raccogliere campi oni; La Bebe campi onessa paraolimpica di scherma; Rafforza il Non sia detto; Rinforza la capigliatura; Prendere e tenere stretto con forza ; forza , resistenza; Busti senza braccia ; Andare avanti a forza di braccia te; Procede a braccia te; L abbraccia il catecumeno;