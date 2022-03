J.K. __ la scrittrice che ha creato Harry Potter - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: J.K. __ la scrittrice che ha creato Harry Potter. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROWLING

Significato/Curiosita : J.k. __ la scrittrice che ha creato harry potter

Celebre saga nata dalla mente della scrittrice inglese j. k. rowling, il film vede il cambio di regia da mike newell, che aveva diretto il calice di fuoco...

Disambiguazione – "rowling" rimanda qui. se stai cercando l'asteroide, vedi 43844 rowling. joanne rowling (pron. [joæn rol]; yate, 31 luglio 1965) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con scrittrice; creato; harry; potter; Matilde __, scrittrice ; Isabel __, scrittrice cilena; La Mazzantini scrittrice ; Rosetta , scrittrice ; Il creato re del personaggio di Monsù Travet; Carlo __: ha creato l ispettore Coliandro; James, l Agente 007 creato da Ian Fleming; Il Groening creato re della famiglia Simpson; La scuola di magia di harry Potter; C è il suo Ordine in un libro con harry Potter; Albus __: il preside della scuola di harry Potter; La Ryan di harry , ti presento Sally..; La scuola di magia di Harry potter ; C è il suo Ordine in un libro con Harry potter ; Albus __: il preside della scuola di Harry potter ; È mezzosangue in un libro con Harry potter ; Cerca nelle Definizioni