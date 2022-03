__ Iotti, la prima donna a presiedere la Camera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Iotti, la prima donna a presiedere la Camera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NILDE

Significato/Curiosita : __ iotti, la prima donna a presiedere la camera

prima donna a presiedere l'aula di montecitorio nonché più longeva detentrice della carica (dal 1979 al 1992, per tre legislature consecutive). a lei...

nilde jotti, all'anagrafe leonilde jotti (reggio emilia, 10 aprile 1920 – poli, 4 dicembre 1999), è stata una politica italiana. fu la prima donna nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Il celebre chimico che fu ghigliotti nato durante il Terrore; Combatterono assieme ai picciotti ; I poliziotti antidroga in TV: squadra __; Un serial TV con poliziotti , psicologi e assassini;