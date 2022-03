Ineleganti perché vistosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ineleganti perché vistosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PACCHIANI

Significato/Curiosita : Ineleganti perche vistosi

Sdraiavano e mangiavano. il letto aveva di norma tre posti ed era considerato inelegante sistemarvi più di tre persone. dal testo si deducono i posti a tavola...

Il costume popolare tipico femminile de “la pacchiana” è il simbolo inconfutabile e caratterizzante del comune di minturno. importanti sono i riconoscimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

