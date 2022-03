Impronta ricavata con la cera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impronta ricavata con la cera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALCO

Significato/Curiosita : Impronta ricavata con la cera

la maschera mortuaria di napoleone i è la maschera funebre del viso dell'imperatore napoleone, ricavata poco dopo la sua morte nel 1821 e ripresa in positivo...

Il calco è un procedimento di formazione delle parole che consiste nel coniare nuovi termini riprendendo le strutture della lingua di provenienza. si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

