Un impresa degna di medaglia al valore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un impresa degna di medaglia al valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EROISMO

La medaglia d'oro al valor militare (m.o.v.m.) è il massimo riconoscimento italiano al valore militare. fu istituita dal re vittorio amedeo iii di savoia...

