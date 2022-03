Imbrattano molli muri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbrattano molli muri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCRITTE

Significato/Curiosita : Imbrattano molli muri

scritti corsari è una raccolta di articoli che pier paolo pasolini pubblicò tra il 1973 e il 1975 sulle colonne del corriere della sera e delle riviste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con imbrattano; molli; muri; imbrattano molti muri; Ricopre la molli ca; Il caldo estivo la rammolli sce; D estate, con il caldo, si rammolli sce; Iniziali di molli ca; muri divisori; La particolare corsa acrobatica in cui si superano muri , panchine, scale; Argine a scarpata per rinforzare muri o per difesa militare; Dipinti sui muri ; Cerca nelle Definizioni