L idraulico li tiene in borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L idraulico li tiene in borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATTREZZI

Significato/Curiosita : L idraulico li tiene in borsa

Gli attrezzi, cassetta per gli attrezzi). l'attrezzeria è il reparto di costruzione/regolazione o manutenzione e di immagazzinamento degli attrezzi. l'attrezzatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con idraulico; tiene; borsa; L idraulico del Comune; Elemento idraulico a forma di U; L’idraulico la installa nel bagno; Lavoro da idraulico ; Pesce dal quale si ottiene la bottarga; Lo tiene Lisa in un quadro di Renoir; In architettura, il palo che sostiene un ponte; Appartiene al popolo secondo la Costituzione; Nella borsa e in tasca; Un operatore di borsa ; L animale che simboleggia la borsa che scende; La via di New York che è sede della borsa ; Cerca nelle Definizioni