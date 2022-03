Hanno un sacco sotto il becco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno un sacco sotto il becco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PELLICANI

Significato/Curiosita : Hanno un sacco sotto il becco

il luccio dal naso lungo (lepisosteus osseus linnaeus, 1758), o pesce dal becco, è un pesce della famiglia dei lepisosteidi. il luccio dal naso lungo...

Il politico citava un saggio su eduard bernstein che pellicani aveva scritto anni prima, pellicani contattò il leader socialista, sancendo l'inizio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

