La Guzzanti della serie Boris - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CATERINA

Caterina guzzanti (roma, 5 giugno 1976) è un'attrice, comica e imitatrice italiana. è figlia del giornalista paolo guzzanti e della sua prima moglie, germana...

caterina è un nome proprio di persona italiano femminile.

