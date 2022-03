Grandi magazzini portuali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi magazzini portuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SILOS

Significato/Curiosita : Grandi magazzini portuali

Intermodali, di magazzini per le merci, sia refrigerate che normali, destinate ad una semplice consegna nelle città prossime, di uffici e magazzini doganali...

Vedi silo (disambigua). disambiguazione – "silos" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi silos (disambigua). un silo, dal greco antico s... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

