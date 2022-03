Giocare con carte segnate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giocare con carte segnate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARARE

Significato/Curiosita : Giocare con carte segnate

Catturate verranno segnate due volte. si procede poi al conteggio delle carte, ciascuna carta in eccesso di 42 (metà delle carte in gioco) vale un punto...

particolarmente grave è il barare in ambito di giochi d'azzardo, ovvero con premio in denaro; può costituire...

