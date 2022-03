Il Gigi ex portiere della Nazionale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Gigi ex portiere della Nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUFFON

Significato/Curiosita : Il gigi ex portiere della nazionale

Detto gigi (carrara, 28 gennaio 1978), è un calciatore italiano, portiere e capitano del parma. da molti considerato il miglior portiere della storia...

Altre definizioni con gigi; portiere; della; nazionale; gigi , che ha vinto lo scudetto col Cagliari; gigi ex calciatore; gigi : fu un grande goleador; gigi , l attore romano di Febbre da cavallo; Il portiere la effettua da fondo campo; Ha due sole portiere ; È solo contro il portiere ; Iniziali di Zoff, il famoso portiere ; Un film della Disney con i pesci pagliaccio; La zona della Sardegna con Elmas e Quartu Sant Elena; Il Cook della Apple iniz; Sardi della Gallura; La nostra nazionale nei cartelloni olimpici; Corte Penale Internazionale ; Sigla internazionale del Libano; Una connazionale di Usain Bolt;