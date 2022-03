In Galles e in Baviera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Galles e in Baviera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AE

In galles e in baviera

478056°n 3.1825°w51.478056; -3.1825 il millennium stadium (in gallese stadiwm y mileniwm) è un impianto sportivo polivalente, ma principalmente rugbistico...

nel latino classico, la combinazione ae denota il dittongo ae, che aveva...

