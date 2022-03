In Francia lo chiamano ordinateur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Francia lo chiamano ordinateur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COMPUTER

Significato/Curiosita : In francia lo chiamano ordinateur

Ricava il passato remoto e il congiuntivo imperfetto. in francese i verbi riflessivi si chiaman verbes pronominaux. si tratta di verbi accompagnati da...

Un computer (pronuncia italiana: /kom'pjuter/, km-, -'pu-, -tr), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con francia; chiamano; ordinateur; Un lungo fiume della francia ; I manieri che attraggono in francia , ogni anno, un gran numero di turisti; Corrisponde alla francia dei tempi di Cesare; Il fiume della francia che ci ricorda splendidi castelli; Così gli Spagnoli chiamano Colombo; Molti chiamano così i noccioli; Si chiamano anche acciughe; Così molti fidanzatini chiamano il proprio amore; In Francia è Vordinateur ; Cerca nelle Definizioni