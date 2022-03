Fu il fondatore di Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu il fondatore di Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ILO

Significato/Curiosita : Fu il fondatore di troia

il nome, nella lingua luvia/ittita propria degli abitanti dell'area, della città poi passata alla storia come troia. fu teatro della guerra di troia narrata...

ilo – codice iso 639-2 alpha-3 per la lingua ilocana industrial liaison office – ufficio per il trasferimento tecnologico international labour organization... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

