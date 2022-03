Un ferro nella sacca da golf - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ferro nella sacca da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IRON

Significato/Curiosita : Un ferro nella sacca da golf

Green fino dentro la buca. secondo le regole del golf, a un giocatore è consentito trasportare nella sacca un numero massimo di 14 bastoni. una delle differenze...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iron man (disambigua). iron man, il cui vero nome è anthony edward "tony" stark, è un personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

