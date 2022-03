La fascia TV dalle 18 alle 20 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fascia TV dalle 18 alle 20. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRESERALE

Significato/Curiosita : La fascia tv dalle 18 alle 20

Prima serata (dalle 20:35 a mezzanotte circa) e per due puntate il 19 e il 26 marzo 2022 nella fascia dell'access prime time (dalle 20:45 alle 21:45 circa)...

Il preserale (o fascia preserale) è una fascia oraria giornaliera tra le varie in cui viene divisa la programmazione televisiva. corrisponde al periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

