Fare la voce delle pecore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare la voce delle pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BELARE

Significato/Curiosita : Fare la voce delle pecore

In buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. la karakul o caracul è una pecora originaria del turkestan, è una delle razze più antiche;...

«agnel son bianco e vo belando be, e, per ingiuria di capra superba belar convengo e berdo un boccon d'erba el danno è di colui, io dico in fè che grasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con fare; voce; delle; pecore; Si può fare a rate; Non lo si dovrebbe fare sul latte versato; Il margine di un affare ; Lo si può fare anche ad occhi aperti; Infiammazioni che possono far perdere la voce ; Può esserlo la voce del raffreddato; La ninfa di cui restò unicamente la voce ; Un parlottio lamentoso a bassa voce ; I cannibali delle fiabe; I sacelli delle cornamuse; Arrivano prima delle none; L ultima delle sette; La stalla per le pecore ; Taglia il vello delle pecore ; Parrucchiere per pecore ; Versi di pecore ; Cerca nelle Definizioni