Fanno a meno del pettine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno a meno del pettine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALVI

Significato/Curiosita : Fanno a meno del pettine

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pettine (disambigua). il pettine è un utensile che direziona i capelli per ordinarli e toglierne...

Roberto calvi (milano, 13 aprile 1920 – londra, 18 giugno 1982) è stato un banchiere italiano. suo padre era un dirigente della banca commerciale italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con fanno; meno; pettine; fanno parte della famiglia; fanno tollerare i difetti; Si fanno conoscere in anticipo ai partecipanti delle crociere; fanno angolo con I ipotenusa; Via meno importante... di quella statale; Dubbio che sorge da indizi più o meno certi; I nidi di noti imeno tteri... pungenti; I mammiferi meno pelosi; Lo è un pettine con pochi denti; Alternativa al pettine ; Non usano più il pettine ; Vengono tutti al pettine ;