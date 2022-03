Estrazione a caso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estrazione a caso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SORTEGGIO

Significato/Curiosita : Estrazione a caso

Estrattiva. vi sono due principali metodi di estrazione del carbone: • il primo consiste nell'estrazione a cielo aperto, qualora il giacimento di carbone...

Tramite il sorteggio. in seguito i sorteggiati eleggevano un altro consiglio di grandi dimensioni che veniva ridotto ancora una volta per sorteggio; il processo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con estrazione; caso; Uscito... per estrazione ; estrazione a premi; Dirige le operazioni di estrazione di sale marino; estrazione di latte da un animale; La Grandi di caso mai; È stato un programma TV sui viaggi: __ per caso ; In caso di grave infrazione: __ della patente; Si esibiscono in caso di un controllo di polizia; Cerca nelle Definizioni