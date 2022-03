L eminenza rilievo muscolare della palma della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eminenza rilievo muscolare della palma della mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENAR

Significato/Curiosita : L eminenza rilievo muscolare della palma della mano

Due rilievi muscolari detti eminenza tenar, posto alla base del pollice, ed eminenza ipotenar, posto alla base del mignolo. il dorso della mano invece...

L'eminenza tenar o tenare è il rilievo carnoso posto alla base del pollice sulla faccia palmare della mano. la cute sovrastante questa regione è l'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con eminenza; rilievo; muscolare; della; palma; della; mano; “eminenza ”... alla mano; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; eminenza ... alla mano; rilievo vulcanico; Un rilievo del terreno; Nervatura in rilievo delle volte gotiche; Nervatura in rilievo delle volte a crociera; .Stiramento muscolare ; Guizzo muscolare intermittente; Si forma nel tessuto muscolare per l affaticamento; __ muscolare : un tipo di iniezione; La sagra della birra di Monaco di Baviera; Fanno parte della famiglia; Accoglie i rifiuti della città; Variante del nome della capitale di Taiwan; Si spalma sui wurstel; Si spalma facilmente; Hanno le zampe palma te; Vinse la palma d oro con L albero degli zoccoli; La sagra della birra di Monaco di Baviera; Fanno parte della famiglia; Accoglie i rifiuti della città; Variante del nome della capitale di Taiwan; Così gli Spagnoli chiamano Colombo; Fermano gli spruzzi; Informano l assemblea; Antico soldato romano ; Cerca nelle Definizioni