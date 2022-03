Dopo questo, e sempre festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dopo questo, e sempre festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SABATO

Significato/Curiosita : Dopo questo, e sempre festa

La festa del papà è una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura del padre, della paternità e dell'influenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sabato (disambigua). sabato è il sesto giorno della settimana (o settimo, nella settimana ebraica)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

