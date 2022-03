Deve essere del proprio sacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deve essere del proprio sacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FARINA

Significato/Curiosita : Deve essere del proprio sacco

Il sacco di roma del 18 luglio del 390 a.c. (secondo la cronologia varroniana, 387 a.c. secondo quella polibiana) da parte dei galli senoni, guidati da...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi farina (disambigua). la farina alimentare (dal latino farina, derivato da far «farro») è il prodotto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con deve; essere; proprio; sacco; Che non deve pagare tributi; Proposizione che non deve essere dimostrata; deve tenere gli occhi aperti; Chi lo assume deve mantenerlo; Possono essere dell altro mondo; Può essere per azioni; Cellule che possono essere totipotenti; Chi non si fida... chiede di essere pagato cosi; Offese all amor proprio ; proprio della seta; Può essere... proprio ; Parole che lusingano l amor proprio ; Hanno un sacco sotto il becco; È scarsa se c è disacco rdo; Un sacco senza cuciture; Il Sean del film Accordi e disacco rdi; Cerca nelle Definizioni