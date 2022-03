Decorarsi il corpo con disegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorarsi il corpo con disegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TATUARSI

Significato/Curiosita : Decorarsi il corpo con disegni

Dei motivi diversi che vanno ben oltre il semplice desiderio di decorarsi. per esempio il piercing nella medicina ayurvedica, così anche come nell'agopuntura...

Spirituale. è inoltre attestata nel medioevo l'usanza dei pellegrini di tatuarsi con simboli religiosi dei santuari visitati, particolarmente quello di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con decorarsi; corpo; disegni; Ricoprono il corpo dei rettili; I tuffi in cui il corpo si piega ad angolo retto; Incorpo reo, trasparente; Nel 1998 ha incorpo ratoo l Agip; Esegue disegni nel legno; disegni ... intrecciati; La striscia di disegni a fumetti; La parte del nome in comune nei disegni a lato; Cerca nelle Definizioni