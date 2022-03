Danno armonia ai versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno armonia ai versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIME

Significato/Curiosita : Danno armonia ai versi

Possiede le proprie cacofonie ricordiamo, come esempio non italiano, alcuni versi di jean de la fontaine: dove le rime finali riproducono cacofonicamente...

Le rime sono un gruppo di liriche composte da moderni editori i quali riuniscono la produzione dantesca e legate alle varie esperienze esistenziali e stilistiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 marzo 2022

Altre definizioni con danno; armonia; versi; Si danno per dire no si gettano nei cassonetti; Risulta danno so per i celiaci; danno materiale o morale; Si danno botte da orbi; Roberto che ha scritto Le nozze di Cadmo e armonia ; armonia all inizio; La mancanza di armonia nelle proporzioni; Disarmonia di colori o opinioni; Edifici universi tari... negli Stati Uniti; Città tedesca dalla famosa universi tà; Avversi one, ostilità; Periodo di lavoro degli studenti universi tari; Cerca nelle Definizioni