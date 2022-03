Cosa da nulla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosa da nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INEZIA

Significato/Curiosita : Cosa da nulla

C'è nulla nel seminterrato" può essere riscritto come "non c'è nessuna cosa nel seminterrato". "non manca nulla" può essere riproposto come "ogni cosa è...

